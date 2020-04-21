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"Худжамов шутил, что из меня песок сыплется", – Фомин рассказал когда завершит карьеру

18:31 26 Читати українською
"Худжамов шутил, что из меня песок сыплется", – Фомин рассказал когда завершит карьеру
Руслан Фомин / Фото ФК Мариуполь

34-летний форвард Мариуполя Руслан Фомин заявил, что еще имеет порох в пороховницах.

"Худжамов постоянно надо мной шутил, что с меня сыплется песок. Я уже привык, мы жили в одной комнате.

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Я пока не замечаю этого. Если почувствую, что с меня сыплется песок, то поеду в "Эпицентр", куплю гвоздь сотку, забью его и бутсы повешу", – сказал Фомин для Youtube-канала Stargorod Sport.

В нынешнем сезоне УПЛ Руслан провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами. После 23-х туров Мариуполь расположился на 8-й строчке.

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Руслан Фомин Руслан Фомин Рустам Худжамов Рустам Худжамов Мариуполь Мариуполь
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