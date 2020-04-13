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Худжамов рассказал, как Луческу не отпустил его в Металлист Маркевича

13 апреля 22:49 32 Читати українською
Худжамов рассказал, как Луческу не отпустил его в Металлист Маркевича
Худжамов в Металлисте / Фото из открытых источников

Голкипер Рустам Худжамов вспомнил потерянную возможность присоединиться к звездному Металлисту эпохи Маркевича.

"Я принадлежал Шахтеру, но уже был на сборах в Металлисте Маркевича. Потом меня назад дернули, после этого я ночь не спал, от напряжения очень болела голова – я думал, инсульт "хватит".

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Тогда у Шахтера, кроме меня и Пятова, был еще Каниболоцкий, Сарнавский. Сказали – не отпустили, чтобы не усиливать Металлист. А на сборы отпустили – просто не проследили. Я знаю человека, который тогда принимал решение. Он позвонил и сказал, что Худжамова надо забирать, он нам нужен. Это был Луческу, но – было и было", – подытожил Худжамов в интервью Трендец.

Напомним, экс-голкипер сборной Украины все же присоединился к Металлисту в 2015 году, когда харьковский клуб доживал свои последние месяцы.

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Теги
Мирча Луческу Мирча Луческу Шахтер Шахтер Металлист Металлист Мирон Маркевич Рустам Худжамов Рустам Худжамов
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