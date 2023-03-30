Трубин стал самым дорогим молодым вратарем мира – с голкипером Шахтера сравнялся лишь представитель АПЛ
Вратарь Шахтера Анатолий Трубин возглавил список самых дорогих молодых игроков на своей позиции.
Transfermarkt обновил список самых дорогих голкиперов в возрасте до 21 года. Лидером стал Анатолий Трубин, которого оценивают в 18 миллионов евро.
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В такую же стоимость оценивают вратаря Саутгемптона Гевина Базуну. Третью строчку занимает Лукас Шевалье из Лилля – 10 млн евро.
К слову, Трубин провел 26 матчей за Шахтер в этом сезоне, в которых пропустил 33 мяча, а в 8 поединках удержал ворота на замке. Контракт Анатолия с Шахтером действует до лета 2024 года – не исключено, что уже в ближайшее трансферное окно вратарь сборной Украины сменит клуб.