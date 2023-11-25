"Худшая игра Челси в этом сезоне. На трибунах было тяжело находиться. Мы не имеем права сетовать на результат. Мы с самого начала не могли читать игру.

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Мы не играли так, как должны, действовали недостаточно интенсивно и энергично. При счете 1:1 мы могли заставить соперника отходить глубоко назад, но для Ньюкасла все складывалось слишком легко. Вот почему я расстроен нашей игрой.

У нас молодая команда, которой нужны такие ситуации для развития. Мы отправимся в отель и проведем тренировку с утра, выходного не будет. Нельзя обвинять отдельных футболистов, мы едины. Надо понять, на каком уровне должны играть, вынести урок. Знаем, что происходит, и попробуем изменить динамику", – цитирует наставника "синих" Маурисио Почеттино BBC.

Напомним, что Челси сейчас находится на 11 строчке, набрав после 13 туров 16 зачетных баллов. В следующем туре лондонцы сыграют против Брайтона.

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