Ньюкасл дома разбил Челси в 13-м туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

"Синие" во втором матче подряд в АПЛ пропустили четыре мяча. Если перед международной паузой Челси смог сыграть вничью с Манчестер Сити (4:4), то против Ньюкасла команда Почеттино потерпела сокрушительное поражение.

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Вингер Михаил Мудрик появился на поле на 69 минуте. Впрочем, появление украинца на ход встречи никак не повлияло.

Сейчас Челси находится на 11 месте с 16 баллами. От зоны Лиги чемпионов лондонцы отстают на десять очков. Ньюкасл за 13 туров набрал 23 пункта и лишь на три балла отстает от четвертой строчки.