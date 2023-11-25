"Найгірша гра Челсі в цьому сезоні. На трибунах було тяжко перебувати. Ми не маємо права нарікати на результат. Ми з самого початку не могли читати гру.

Ганебна поразка Мудрика і Ко у відеоогляді матчу Ньюкасл – Челсі – 4:1

Ми не грали так, як повинні, діяли недостатньо інтенсивно та енергійно. За рахунку 1:1 ми мали змогу змусити суперника відходити глибоко назад, але для Ньюкасла все складалося занадто легко. Ось чому я засмучений нашою грою.

Ми маємо молоду команду, якій потрібні такі ситуації для розвитку. Ми вирушимо до готелю та проведемо тренування зранку, вихідного не буде. Не можна звинувачувати окремих футболістів, ми єдині. Треба зрозуміти, на якому рівні маємо грати, винести урок. Знаємо, що відбувається, і спробуємо змінити динаміку", – цитує наставника "синіх" Маурісіо Почеттіно BBC.

Нагадаємо, що Челсі наразі перебуває на 11 сходинці, набравши після 13 турів 16 залікових балів. В наступному турі лондонці зіграють проти Брайтона.

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