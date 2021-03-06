"Головне, що ми витримали. Хотілося б, щоб свої моменти реалізували. А то моменти є, але не забиваємо. Рахунок слизький був. Виграли 1:0 – і добре. Щодо пенальті – не знаю, потрібно дивитися.

Два вилучення, пенальті і обопільні травми у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла – 0:1

Гра Кане? Жовту знову отримав... у нього постійно жовті, потім червона. Хотіли його міняти відразу в перерві. Потім Скляр жовту отримав, то вирішили замінити його. У Цітаішвілі щось серйозне, хруснув гомілкостоп", – розповів Максимов у ефірі програми Тур ONLINE.

Додамо, що Цітаішвілі зазнав пошкодження після різкого підкату Танковського, який і сам травмувався. Гравці належать Динамо та Шахтарю відповідно, але зараз виступають за інші клуби на правах оренди.

Ворскла здолала Маріуполь завдяки пенальті – приазовці догравали вдев'ятьох, Цітаішвілі отримав травму