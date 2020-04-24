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"Хотите увидеть, как я творю магию?" – Ибрагимович сыграет за новую команду в товарищеском матче

11:47 23 Читати українською
"Хотите увидеть, как я творю магию?" – Ибрагимович сыграет за новую команду в товарищеском матче
Такой команды у Ибрагимовича еще не было / ФК Хаммарбю

Шведский нападающий не собирается сидеть без дела, пока пандемия коронавируса оставила Европу без футбола.

Нападающий Милана выйдет на товарищеский матч в составе Хаммарбю. Напомним, зимой Ибра подписал контракт с "россонери", но летом может покинуть клуб – не исключено, что швед решит завершить профессиональную карьеру.

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"Хотите увидеть, как я творю магию? Наблюдайте за мной в действии в Хаммарбю", – написал Златан в Twitter.

Поединок состоится сегодня и будет транслироваться о телевидению. Напомним, 38-летний швед является одним из совладельцев стокгольмского клуба – именно в Хаммарбю он поддерживает форму, пока чемпионат Италии находится на карантине.

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Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Товарищеские матчи Хаммарбю Хаммарбю Мир
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