"Разделил бы матч на два тайма. В первом мы сопротивлялись, не могу сказать, что имели возможности забить, но пытались. Играли в контратаку, пытались перехватить мяч, быстро убежать и реализовать моменты. Были надежны в обороне.

Черноморец – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

Но на второй тайм у ребят не хватило сил. Первый забитый мяч выбил команду из колеи.

Почему не было решимости в действиях? Давайте не сбрасывать со счетов уровень соперника – ребята в Шахтере помастеровитие, индивидуально сильнее. Не было контроля мяча, который мы постоянно требуем. Отбирали и теряли мяч, теряли и отбирали. Было сложно. В перерыве просили игроков добавить в движении, особенно когда владеем мячом, и больше играть через фланги. Наши замены были запланированы.

Хотелось в Кубке пройти дальше. Но у нас еще есть матчи чемпионата, где у нас не такие крепкие позиции. Хотели сберечь ребят, чтобы они не получили травмы. Была ротация, чтобы некоторые игроки получили игровое время", – сказал Мороз в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Черноморец в 1/8 финала Кубка Украины разгромно уступил Шахтеру (0:3) и вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира.

Шахтер прошёл в четвертьфинал Кубка Украины, разгромив Черноморец полурезервом – "горняки" забили трижды за 17 минут