"Розділив би матч на два тайми. У першому ми чинили опір, не можу сказати, що мали можливості забити, але намагалися. Грали в контратаку, намагалися перехопити м'яч, швидко втекти та реалізувати моменти. Були надійні у обороні.

Чорноморець – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Але на другий тайм у хлопців не вистачило сил. Перший забитий м'яч вибив команду з колії.

Чому не було рішучості у діях? Давайте не скидати з рахунків рівень суперника – хлопці в Шахтарі майстровитіші, індивідуально сильніші. Не було контролю м'яча, який ми постійно вимагаємо. Відбирали та втрачали м'яч, втрачали та відбирали. Було складно. У перерві просили гравців додати у русі, особливо коли володіємо м'ячем, та більше грати через фланги. Наші заміни були заплановані.

Хотілося у Кубку пройти далі. Але ми ще маємо матчі чемпіонату, де у нас не такі міцні позиції. Хотіли зберегти хлопців, щоб вони не отримали травми. Була ротація, щоб деякі гравці отримали час", – сказав Мороз у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Чорноморець в 1/8 фіналу Кубка України розгромно поступився Шахтарю (0:3) і вилетів з подальшого розіграшу турніру.

Шахтар пройшов у чвертьфінал Кубка України, розгромивши Чорноморець напіврезервом – "гірники" забили тричі за 17 хвилин