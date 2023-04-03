"Сложная игра получилась. Мы готовились к такому матчу, ведь противостояли очень серьезному сопернику, одной из лучших команд в нашем чемпионате. Однако мы хотели с ней сыграть в агрессивный футбол, не действовать на поле вторым номером.

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Не все получалось. Но мы уже использовали то, что нарабатывали в последние недели. Конечно, было много ошибок, и именно необязательные ошибки в обороне привели к пропущенным голам. Понятно, что мы хотели достичь положительного результата. В этот раз, к сожалению, не получилось. Будем двигаться дальше, упорно работать, исправлять свои ошибки.

Если бы было больше времени на работу с командой после назначения главным тренером, то все равно не думаю, что мы бы выбрали какой-то другой план на игру. Конечно, некоторые ошибки убрали бы... Да и вообще – после матча всегда легче говорить, чем до начала игры. До матча спрогнозировать все на 100 процентов невозможно", – цитирует Пономарева официальный сайт Руха.

Напомним, после 19-ти туров Рух идет в турнирной таблице УПЛ предпоследним, набрав 17 очков.

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