"Складна гра вийшла. Ми готувалися до такого матчу, адже протистояли дуже серйозному супернику, одній із найкращих команд у нашому чемпіонаті. Однак ми хотіли з нею зіграти в агресивний футбол, не діяти на полі другим номером.

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Не все виходило. Але ми вже використали те, що напрацьовували останніми тижнями. Звичайно, було багато помилок, і саме необов'язкові помилки в обороні призвели до пропущених голів. Зрозуміло, що ми хотіли досягнути позитивного результату. Цього разу, на жаль, не вийшло. Будемо рухатися далі, наполегливо працювати, виправляти свої помилки.

Якби було більше часу на роботу з командою після призначення головним тренером, то все одно не думаю, що ми би вибрали якийсь інший план на гру. Звичайно, що деякі помилки прибрали б... Та й взагалі – після матчу завжди легше говорити, ніж до початку гри. До матчу спрогнозувати все на 100 відсотків неможливо", – цитує Пономарьова офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, після 19-ти турів Рух йде у турнірній таблиці УПЛ передостаннім, набравши 17 очок.

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