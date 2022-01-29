"У нас з'явилася можливість зіграти із Шахтарем. Ми відразу погодилися, бо хотіли перевірити свої сили і довести, що ми не гірші за них.

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Вважаю, що вийшов хороший спаринг. Це лише перші тренування та ігри на зборах. Потрібно все згадати та доопрацювати, а голи прийдуть у наступних матчах", – сказав Кащук для ТК Футбол.

Цікаво, що 21-річний півзахисник виступає за Маріуполь на правах оренди, а його контракт належить саме Шахтарю. У нинішньому сезоні Кащук провів 17 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та асистом.

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