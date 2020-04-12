"Хотел бы почувствовать связку с Месси": Коноплянка озвучил топ-3 команд, в которых мечтает сыграть

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, который сейчас защищает цвета донецкого Шахтера, поразмыслил над возможностью попробовать свои силы в лучших командах мира.

"Давайте лучше возьмем страны. Если Англия, то хотел бы на том же Энфилде поиграть, раз уж Зинченко занял место в Манчестер Сити.

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В Испании хотелось бы почувствовать связку с Месси. Интересно, кто забил бы больше? Какой еще чемпионат хорош? Италия! Мне с детства нравится "Старая синьора" (Ювентус – прим.)", – сказал Коноплянка в прямом эфире на клубной странице Шахтера в социальной сети Instagram.

Напомним, Евгений в топ-чемпионатах успел поиграть в Ла Лиге за Севилью и за Шальке в Бундеслиге. В начале сезона 2019/20 Коноплянка присоединился к Шахтеру, за который успел провести 22 поединка и отметиться 4 голами и 1 ассистом.

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