"Что мне хочется улучшить? Как это ни странно, я вам скажу: все понемногу. Но, пожалуй, в приоритете игра головой и правой ногой. Моя левая нога, я всегда могу сделать лучше, но мы можем сказать, что ею владею хорошо.

Холанд: Гвардиола очень требователен, иногда он неприятен

Я также хотел бы еще усовершенствоваться в дриблинге. Это нелегко, потому что мы играем каждые три дня, но с Гвардиолой мы работаем над очень мелкими деталями, позволяющими нам прогрессировать еженедельно. Я хотел бы иметь дриблинг, как у Месси", – рассказал норвежец в интервью L'Équipe.

Напомним, что Эрлинг Холланд выступает за Манчестер Сити с 2022 года. За "горожан" он сыграл в 59 матчах, забив 58 голов и оформив 10 ассистов.

Мессі, Роналду та ще 15 суперзірок у глибокій старості – ШІ показав, як виглядатимуть футболісти через 50 років