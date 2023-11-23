Чеферин перед решающим матчем квалификации в кулуарах заявил, что Италия должна выйти на Евро-2024, потому что она очень важна. На последних минутах матча судья не назначил пенальти для Украины, чем породил слух о заговоре.

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Однако президент УЕФА снова влип в скандал. Находясь в Сербии, он заявил:

"Я очень счастлив, что Сербия, Хорватия и Словения на Евро. Хотелось бы, чтобы больше команд из региона играли на чемпионате Европы. Я бы хотел, чтобы Босния и Герцеговина также прошла квалификацию. Они имеют вариант через плей-офф, но как они играют..." – цитирует Чеферина Klix.

В этот раз слова не столь неприятны, ведь Чеферин сказал их еще 19 ноября, когда не было известно, что Босния и Герцеговина станет соперником Украины в плей-офф. Но очевидно, что главный человек в европейском футболе будет снова болеть против нашей сборной.

Украина встретится с Боснией и Герцеговиной в марте в полуфинале пути В. В финале "сине-желтых" ждет победитель пары Израиль – Исландия.

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