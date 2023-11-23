Чеферін перед вирішальним матчем кваліфікації в кулуарах заявив, що Італія має вийти на Євро-2024, бо вона дуже важлива. На останніх хвилинах матчу суддя не призначив пенальті для України, чим породив чутки про змову.

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Однак президент УЄФА знову влип у скандал. Перебуваючи в Сербії, він заявив:

"Я дуже щасливий, що Сербія, Хорватія та Словенія на Євро. Хотілось би, щоб більше команд з регіону грали на чемпіонаті Європи. Я б хотів, щоб Боснія та Герцеговина також пройшла кваліфікацію. Вони мають варіант через плей-офф, але як вони грають..." – цитує Чеферіна Klix.

Цього разу слова не настільки неприємні, адже Чеферін сказав їх ще 19 листопада, коли не було відомо, що Боснія та Герцеговина стане суперником України в плей-офф. Але очевидно, що головна людина в європейському футболі знову вболіватиме проти нашої збірної.

Україна зустрінеться з Боснією та Герцеговиною в березні у півфіналі шляху В. У фіналі на "синьо-жовтих" чекає переможець пари Ізраїль – Ісландія.

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