Срна прошел стажировку в Манчестер Сити – тренер Шахтера поделился впечатлениями от встречи с Гвардиолой и Зинченко

Ассистент главного тренера Шахтера Луиша Каштру, Дарио Срна, прошел стажировку в английском Манчестер Сити.

Хорватский специалист в своем инстаграме поделился впечатлениями от пребывания в лагере английского гранда.

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"Дорогие друзья, спасибо за ваше гостеприимство. Мне было приятно проводить время с вами. Было замечательным опытом учиться у лучшего тренера и его удивительной команды. Удачи, Манчестер Сити", – написал Срна.

Напомним, экс-капитан Шахтера вернулся в клуб летом 2019 после завершения карьеры игрока. За "горняков" Срна выступал с 2003 по 2018 год.

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