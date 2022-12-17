Чемпионат мира 2022, матч за 3-е место

17 декабря, 17:00, г. Доха, "Международный стадион Халифа"

Главный арбитр: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Чемпионат мира-2022 подходит к концу. Учитывая количество "зашкваров" катарских шейхов и FIFA, которые не прекращаются до сих пор, хочется сказать "да скорее бы уже!" – тем более, что клубный футбол все равно лучше по качеству, и постепенно начинаешь скучать по своим любимым командам. Тем не менее, чисто в спортивном плане завершение крупных турниров всегда вызывает нотку сожаления в душе.

Репетицией финала Мундиаля является матч за третье место. Как правило, в нем выступает хотя бы одна сборная-сенсация, однако в случае с Хорватией и Марокко можно говорить сразу о двух неожиданностях. С "атласскими львами" все понятно, однако очередной прорыв "клетчатых" с учетом всех их трудностей выглядит не менее впечатляющим.

Лидеры балканской команды уже близки к выходу на пенсию. Модричу ныне 37 лет, Ловрену и Перишичу – 33, Крамаричу – 31, Брозовичу – 30. При этом в сборной нет истинно топового нападающего уровня Манджукича, да и в целом система позиционного наступления у Златко Далича хромает еще с 2018 года. Как следствие, Хорватия выглядит качественно лишь при одном сценарии – игры в защиту ничейного результата.

Со своим футболом "клетчатые" легко могли вылететь еще на стадии группового этапа. Им откровенно повезло с наивным прессингом Канады и бешеной расточительностью бельгийцев, а два матча в плей-офф удалось пройти лишь благодаря сериям пенальти. Впрочем, в способности преодолевать препятствия несмотря на все "но" кроется главная сила этой команды. Хорваты имеют уникальные ментальные характеристики – они очень упрямы и у них всегда находятся силы на еще одно чудо.

Уже за эту особенность подопечные Златко Далича достойны претендовать на медали чемпионата мира-2022, хотя и в тактическом плане балканцы не являются простыми. Да, в атаке коллектив "мертв", однако во всех поединках на Мундиале "клетчатые" демонстрировали очень грамотные адаптации под соперника. В первом тайме с Бразилией и до 30-х минут игры с Аргентиной сборная ничего не позволяла на своей половине поля – благодаря грамотным перестройкам Хорватия нейтрализовала значительно более мощных соперников.

Кроме того, нельзя списывать центральный треугольных балканцев, у которого чрезвычайно трудно отобрать мяч и через который команда умело прорывает интенсивный прессинг. Словом, устойчивость Хорватии под давлением обусловлена не только крепким характером. Да, на Аргентину ее уже не хватило, но опять же – никто не знает, как пошел бы тот матч, если бы не случилось относительно случайных индивидуальных ошибок в последние 15 минут первого тайма.

А начиналось все с "нулей" в поединке против Марокко на групповом этапе. Это был один из самых скучных матчей Мундиаля, но уже в нем "атласские львы" показали, как они дойдут до битвы за бронзу. Рецепт оказался простым, но крайне эффективным – средний блок в схеме 4-1-4-1, Амрабат в роли опорника между линиями, уход в схему 5-4-1 на завершающем этапе встречи и контратаки через мощные фланги. Все это приправлялось ярким индивидуальным перформансом лидеров.

Вообще, команда Валида Реграги демонстрирует фантастическую дисциплинированность и организованность. Дистанции между футболистами в блоке близки к идеалу, а поймать Марокко на перестроениях почти нереально. Даже диагонали против африканцев не работают, хотя это один из главных методов расшатывания подобной обороны. Как следствие, сборная легко разбила Бельгию в группе, а затем прошла Испанию и Португалию в плей-офф, пропустив всего один гол за пять матчей – пока не проиграла французам в полуфинале (0:2).

Что особенно важно, в каждом из поединков на ЧМ-2022 марокканцы только добавляли. С Испанией надежно сработала компактность среднего блока, с Португалией добавились качественные контратаки, а против Франции команда еще и доказала способность работать "первым номером" – причем в течение 30-35 минут "атласские львы" реально прижимали гранда. К тому же, в каждом из этих поединков Валид Реграги своевременно и грамотно прибегал к тактическим перестановкам.

В частности, в 1/8 он парировал переход португальцев на игру в два нападающих, добавив в оборону третьего центрбека и перестроившись в схему 5-4-1. Во встрече же с французами тренер сборной Марокко распознал слабость в зоне Мбаппе и Тео Эрнандеса. Зиеш, Хакими и Унахи стали комбинировать там в треугольниках, а часто им на помощь приходил еще и Буфаль с левого фланга.

Прорыв Хорватии в полуфиналы в большей степени основывался на характере, а уже потом на тактических особенностях. Успех же Марокко прежде всего держится на игровой модели и активном гейм-менеджменте Вали Реграги. Обе сборные работают от обороны, но более яркими и убедительными на турнире были марокканцы.

Интересно, что их последний матч на катарском Мундиале будет обслуживать местный рефери Абдулрахман Аль-Джассим. 35-летний арбитр явно получил путевку на ЧМ-2022 по протекции хозяев, отсудив поединок между сборными США и Уэльса и после этого работая только в качестве четвертого судьи. Хорватские СМИ недовольны таким назначением, хотя стоит быть честным – Аль-Джассим в поединке американцев с валлийцами не напортачил с решениями.

Кадровая ситуация

"Атласским львам" сегодня точно не поможет капитан Саисс. Центрбек пытался успеть восстановиться от травмы до полуфинала и даже вышел в основе, но довольно быстро вынужден был покинуть поле. Также не сыграет его главный партнер по позиции – Агерд травмировался еще на разминке перед Францией.

Участие форварда Эн-Несири и левого фулбека Мазрауи остается под большим вопросом. Тоже самое можно сказать о нападающем Зиеше – Валид Реграги заявил, что Хаким сломлен ментально. Вообще, коуч африканцев пообещал предоставить игровое время тем футболистам, кто мало сыграл на ЧМ-2022.

У сборной Хорватии есть вопросы по опорнику Брозовичу – Марцело получил повреждение в полуфинале и пропустил последнюю тренировку. Возможно, сегодня на его позиции сыграет Якич, хотя изменение схемы также вполне вероятно. Также существуют сомнения относительно участия Гвардиола, ведь поединок с аргентинцами он играл на уколах.

"Те, у кого проблемы, в субботу не сыграют. Мы обновим состав", – заявил Златко Далич. Тем не менее, на масштабную ротацию марокканцам рассчитывать не следует. Коуч сборной Хорватии заявил, что команда настроена завоевать бронзу.

Ориентировочные составы на матч Хорватия – Марокко

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Эрлич, Соса – Ковачич, Якич, Модрич – Пашалич, Петкович, Оршич

Марокко: Буну – Хакими, Дари, Эль-Ямик, Аттият-Алла – Амрабат – Зиеш, Сабири, Амалла, Эззалзули – Шедира

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Перед матчем за бронзу коуч африканцев раздавал неоднозначные интервью – в одних он жаловался на психологическое состояние подопечных, а в других говорил, что футболисты "голодные" и хотят победить. Так или иначе, ротация у африканцев будет ощутимой, ведь у них и кадровая ситуация тяжелая, и обещание тренера о предоставлении времени резервистам не является пустым звуком.

Вероятно, именно поэтому букмекеры считают фаворитом сборную Хорватии. К тому же, у "клетчатых" был дополнительный день на восстановление сил. С другой стороны, марокканцы значительно моложе, а их запасные сегодня будут чрезвычайно мотивированными – и можно не сомневаться, что часть лидеров "львов" тоже выйдет в старте.

Как бы там ни было, а рисунок игры мы уже знаем. Вряд ли что-то принципиально изменится по сравнению со встречей на групповом этапе – хорваты будут держать мяч и играть осторожно, ничего не демонстрируя в атаке, а марокканцы будут стоять в среднем блоке и ждать контрвыпада. В таком режиме переход игры в овертаймы вполне вероятен.

Мы рискнем поставить на победу Хорватии. Как показал опыт матча с французами, качество обороны "атласских львов" ощутимо зависит от уровня исполнителей, да и подстроиться под их футбол можно. "Клетчатые" умеют это делать – тем более, в относительно основном составе. Если же игра перейдет в овертаймы или серию пенальти, то в пользу балканцев могут сыграть опыт и уверенность.

Делать прогнозы на ЧМ-2022 – дело неблагодарное, но подопечные Златко Далича прямо сейчас на толику ближе к бронзовым медалям.