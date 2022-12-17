Фінал за 3 місце стане повторенням поєдинку групового етапу між цими ж командами, який завершився нічиєю 0:0. Радше за все, останній виступ 37-річного Луки Модріча на мундіалях. Матч, як і онлайн-трансляція Хорватія – Марокко на "Футбол 24", стартує о 17:00. Найкраща африканська збірна в історії чемпіонатів світу (лише одна поразка у півфіналі) проти фіналістів попереднього Мундіалю. Обидва попередні матчі цих команд завершувалися нічиїми. Домінік Ліваковіч – найкращий голкіпер ЧС-2022 за кількістю сейвів (24) та відбитих пенальті (4) у післяматчевих серіях. Хорвати полюбляють подібний результат у плей-офф останніх кубків світу. Марокканці також отримали досвід переможної серії пенальті на цьому турнірі. Ніхто не видавав сухих поєдинків більше, ніж Буну (3, зокрема 2 парирувані 11-метрові після 120 хвилин матчу проти Іспанії). Де дивитись матч Хорватія – Марокко онлайн? Гру за 3 місце ЧС-2022 транслюють Suspilne і MEGOGO Футбол Перший.

Хорватія – Марокко: анонс і прогноз на матч за 3 місце ЧС-2022

Златко Даліч наполовину змінив стартовий склад після розгромної поразки від Аргентини в 1/2. Замість Юрановіча, Ловрена, Соси, Брозовіча і Пашаліча виходять Станішіч, Шутало, Майєр, Оршіч і Лівая. Валід Реграгі вніс менш радикальні перестановки. Мазрауї та Саїса, які мали проблеми зі здоров'ям, замінили Аттіяталла та Ель-Ханнус. Сабірі вийшов замість Унахі.

Хорватія: Ліваковіч – Станішіч, Шутало, Гвардіол, Перішіч – Ковачіч, Модріч – Майєр, Крамаріч, Оршіч – Лівая

Марокко: Буну – Хакімі, Дарі, Ель-Ямік, Аттіяталла – Амрабат – Зієш, Сабірі, Ель-Ханнус, Буфал – Ель-Несірі