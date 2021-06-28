У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020 збірна Іспанії в овертаймі перестріляла команду Хорватії. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Хорвати несподівано повели в рахунку на 20-й хвилині. Гол привезли самі іспанці: Педрі надто сильно віддав передачу назад, а голкіпер Унаї Сімон промахнувся і не зумів вибити м'яч, а той влетів у ворота.

Хорватія – Іспанія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020

"Фурія Роха" відновила паритет під завісу тайму. Це Пабло Сарабія вчасно відреагував на сейв Ліваковіча та потужним пострілом із рикошетом відправив м'яч у сітку. Далі іспанці вийшли вперед на старті другої половини, коли Ферран Торрес подав від лівого краю на дальню стійку, а Сесар Аспілікуета результативно зіграв головою.

На 77-й хвилині "Фурія Роха" забила втретє. Пау Торрес виконав розкішну діагональ із власної половини на правий фланг атаки, де Ферран Торрес утік від Гвардіола та майстерно переграв голкіпера хорватської збірної.

Та на 85-й балканці зробили заявку на повернення до гри. Після передачі Модріча та хаосу на лінії воротарського майданчика Міслав Оршіч таки пропхав м'яч за лінію воріт. А в доданий арбітром час Хорватія таки зуміла перевести матч в овертайм. Оршіч зряче навісив із лівого флангу, а Маріо Пашаліч ударом головою переграв Сімона.

На 100-й хвилині Альваро Мората прийняв м'яч після навісу Ольмо з правого флангу й другим дотиком увігнав під перекладину. А ще за три хвилини Мікель Оярсабаль трохи менш ефектно, але теж ефективно завершив ще один крос Ольмо та встановив остаточний результат.

Іспанія кумедно дала фору, але перестріляла Хорватію в пекельній битві з 8 голами та вийшла у чвертьфінал Євро-2020