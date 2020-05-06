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Хорватия и Сербия возобновят сезон в один день

21:21 23 Читати українською
Хорватия и Сербия возобновят сезон в один день
Динамо Загреб

Европейский футбол продолжает оправляться от пандемии коронавируса. Еще две страны приняли решение о возобновлении сезона.

Исполнительный совет Федерации футбола Хорватии принял решение о возобновлении футбольного сезона-2019/20, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба организации.

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Было решено провести полуфинальные матчи Кубка Хорватии 30 и 31 мая, а 6 июня – матчи национального чемпионата. Отмечается, что все матчи будут сыграны без зрителей. Финал Кубка страны планируется провести 1 августа. Сезон в лигах рангом ниже и в молодежных первенствах было решено завершить досрочно.

Федерация футбола Сербии тоже решила возобновить сезон 30 мая. Там доиграют четыре тура, оставшиеся во втором круге, и турнир завершится. Плей-офф за чемпионство и право остаться в элите будет отменен. Также доигрывают и Кубок Сербии, прерванный на стадии 1/4 финала. Все стадии будут состоять из одного матча.

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Теги
коронавирус Мир Сербия Сербия Хорватия
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