Хорватія та Сербія відновлять сезон в один день

Європейський футбол продовжує оговтуватися від пандемії коронавірусу. Ще дві країни ухвалили рішення про відновлення сезону.

Виконавча рада Федерації футболу Хорватії прийняла рішення про відновлення футбольного сезону-2019/20 в Хорватії, перерваного в березні через пандемію коронавірусу, повідомляє прес-служба організації.

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Було вирішено провести півфінальні матчі Кубка Хорватії 30 і 31 травня, а 6 червня – матчі національного чемпіонату. Відзначається, що всі матчі будуть зіграні без глядачів. Фінал Кубка країни планується провести 1 серпня. Сезон в лігах рангом нижче і в молодіжних першостях було вирішено завершити достроково.

Федерація футболу Сербії теж вирішила відновити сезон 30 травня. Там дограють чотири тури, що залишилися у другому колі, і турнір завершиться. Плей-офф за чемпіонство і право залишитися в еліті буде скасований. Також дограють і Кубок Сербії, перерваний на стадії 1/4 фіналу. Всі стадії будуть складатися з одного матчу.

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