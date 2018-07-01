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Хорватия – Дания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

20:54 126 Читати українською
Хорватия – Дания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018
Хорватия – Дания: составы на матч ЧМ-2018

Хорватия и Дания встречаются в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018. Наставники определились со стартовым составами.

Матч и онлайн-трансляция Хорватия – Дания начался в 21:00 по киевскому времени. Наставники команд назвали стартовые составы команд.

Хорватия: Субашич, Стринич, Вида, Врсалько, Ловрен, Брозович, Модрич, Перишич, Ракитич, Манджукич, Ребич

Дания: Шмейхель, Дальсгаард, Йоргенсен, Кьяер, Кнудсен, Кристенсен, Дилэйни, Эриксен, Бретвейт, Поульсен, Корнелиус

Хорватия – Дания: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

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