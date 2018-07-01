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Хорватия – Дания – видео голов

21:05 4610 Читати українською
Хорватия – Дания – видео голов
Хорватия – Дания – видео голов

Сборная Хорватии играет с Данией в 1/8 финала ЧМ-2018. Смотрите видео голов матча Хорватия – Дания.

В матче 1/8 финала ЧМ-2018 Хорватия – Дания команды обменялись голами уже на первых минутах поединка.

Хорватия – Дания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Счет открыли датчане – после вбрасывания аута самым расторопным оказался Йоргенсен.

Видео гола Йоргенсена:

Однако практически сразу Манджукич после серии рикошетов сумел восстановить равновесие.

Видео гола Манджукича:

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия

live 54'
1 : 1
Дания
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