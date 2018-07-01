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Хорватія – Данія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

20:53 2959 Читать на русском
Хорватія – Данія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018
Хорватія – Данія: склади на матч ЧС-2018

Хорватія та Данія зустрічаються у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018. Наставники визначились зі стартовим складами.

Матч та онлайн-трансляція Хорватія – Данія розпочався о 21:00 за київським часом. Наставники команд назвали стартові склади команд.

Хорватія: Субашич, Стрініч, Віда, Врсалько, Ловрен, Брозовіч, Модріч, Перішіч, Ракітіч, Манджукіч, Ребіч

Данія: Шмейхель, Дальсгаард, Йоргенсен, К'яер, Кнудсен, Крістенсен, Ділейні, Еріксен, Бретвейт, Поульсен, Корнеліус

Хорватія – Данія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

ЧС 20181/8 фіналу

Хорватія - Данія: Неділя 01 липня 2018

Хорватія

live 11'
1 : 1
Данія
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Теги
Данія Данія Хорватія Хорватія ЧС 2018 Хорватія - Данія
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