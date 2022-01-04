Чемпионат мира 2022, 1/4 финала

9 декабря, 17:00, г. Аль-Раян, стадион "Эдьюкейшн Сити"

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Катарский Мундиаль дошел до стадии четвертьфиналов. Сборная Бразилии добралась до них без проблем, если не вспоминать о поражении от Камеруна резервным составом – на тот момент "селесао" уже решили все вопросы в группе. В 1/8 финала же подопечные Тите разнесли Южную Корею, поставив под сомнение свой статус "пентакампеонов". С таким мощным футболом очень скоро они сменят прозвище на "секстакамеонов".

В целом, команда Тите старается работать прагматично, прежде всего думая о контроле переходных фаз и надежной игре в обороне. До встречи с корейцами Бразилия создавала не так уж и много моментов – впрочем, острые эпизоды отличались нетипичной для топ-турниров карнавальностью. Ришарлисон забил шедевр, Каземиро разряжал свою пушку, Винисиус творил магию, а Рафинья закручивал комбинация со всеми.

На Чемпионате мира-2022 бразильцы выглядят ярко, словно в 60-х, однако их тактическая модель практически копирует идеи Герберта Чепмена из 1920-х. "Селесао" при позиционной атаке выстраиваются в схему 3-2-2-3 (так называемую "дубль W") – Милитао с позиции правого фулбека смещается и формирует тройку центрбеков, левый латераль (Сандро или Данилу) поднимается в пару к Каземиро, а Пакета из опорной зоны переходит на последнюю треть и играет с Неймаром "десятку".

Благодаря этому на чужой трети поля Бразилия создает постоянное численное большинство. Преимущество осложняется индивидуальной мощью исполнителей – для Неймара, Пакеты и особенно для вингеров (Винисиуса и Рафиньи) не проблема оказаться в ситуации 1-в-2 или даже 1-в-3. К тому же, футболисты подобного класса стягивают на себя оппонентов, словно магнит, открывая зоны на других участках.

С прессингом ситуация чем-то похожа. Каземиро может самостоятельно покрывать огромное пространство в центре, позволяя "селесао" ошибаться, рисковать или терпеть недоработки на чужой трети поля. Как правило, они прессингуют в схеме 4-4-2, включая давление не сразу и пытаясь загнать оппонентов на фланг – адаптаций под конкретные коллективы тренерский штаб не готовил.

Все это делает Бразилию чрезвычайно тяжелым соперником. Сербия и Швейцария пытались ставить против нее "автобус" – и это действительно уменьшало количество моментов, хоть и некритично. Подопечные Тите всё равно создавали достаточно, чтобы победить. Если же не может помочь тактика, то помогает индивидуальный класс "селесао". На крупных турнирах последний козырь имеет очень важное значение.

В частности, сегодня многое будет зависеть от действий Неймара. Он держится всего в одном голе от рекорда Пеле – 77 голов за сборную Бразилии (форвард ПСЖ забил 76). На чужой трети поля Неймар может творить чудеса, однако может и перетянуть одеяло на себя, игнорируя партнеров и разрушая хорошие атаки. Особенно губительна его роль при работе в обороне.

Между тем, "пентакампеонов" никто реально не проверял на мощь. Можно говорить о сербском автобусе, который благодаря сейвам голкипера держался более часа. Можно вспомнить о победе Камеруна над резервом. Можно зацепиться за ряд классных моментов Южной Кореи после того, как "тигры" пропустили четыре гола – но это все несерьезно. Соперника, способного существенно нагрузить оборону Бразилии, прорвать ее прессинг или сломать систему позиционного наступления, у подопечных Тите еще не было.

Относительно способности сборной Хорватии создать проблемы для "селесао" возникают очень большие вопросы. Команда Златко Далича за четыре матча на Мундиале забила пять голов, однако четыре из них влетели в ворота Канады. Против Марокко были скучно, против Бельгии – тяжело. С Японией сыграли на равных – но только после того, как "самураи" отошли в низкий блок, отдав середину поля. И даже так все завершилось серией пенальти.

Общей историей для этих матчей стала слабая позиционная атака вице-чемпионов мира. Балканцы создают критически мало моментов, да еще и структуру ужасную демонстрируют. Показательна карта пасов из поединка против сборной Марокко – центрбеки катают мяч друг другу, Модрич и Брозович на одной линии с защитниками, а при 64% владения было проведено всего три передачи под удар с игры.

Трудности принято списывать на старость команды. Действительно – средний возраст основы Хорватии в трех матчах в группе составил 29,3 года. Модричу уже 37, Ловрену и Перишичу – 33, Крамаричу – 31, Брозовичу – 30. Все они являются ведущими игроками Златко Далича. Впрочем, проблемы с позиционным наступлением были характерными для "клетчатых" даже четыре года назад.

Тем не менее, списывать балканцев до стартового свистка в Аль-Раяне не стоит. Во-первых, у них все еще очень мощный состав. Большинство лидеров, несмотря на почтенный возраст, выступают на ведущих ролях в топ-клубах или в топ-чемпионатах. Высокий индивидуальный класс не в последнюю очередь помог сравнять счет в матче 1/8 финала против Японии – Ловрен воспользовался пространством, пошел вперед и классно навесил, а Перишич пробил головой метров с 17-ти с невероятной силой.

Особенно мощно выглядит треугольных в центре, заточенный на прорыв прессинга. Брозович, например, является вторым лучшим полузащитником Европы по количеству ожидаемых голов во владениях, в которых игрок пасовал под прессингом. Ковачич является вторым после Алькантары хавбеком АПЛ по точности пасов под давлением в течение трех последних сезонов. Модрич в подтверждение своей крутости вообще не нуждается в доказательствах.

Способность этой банды организовывать остроту под интенсивным сопротивлением показал разгром Канады. С другой стороны, под прессингом японцев Хорватия почти ничего не создала, да еще и пропустила гол, так что имеем интригу на матч с Бразилией.

Во-вторых, подопечные Златко Далича умело адаптируются под тактические ходы соперника. В частности, команда умело подстроилась под гибридную схему Бельгии на групповом этапе. В конце концов, стоит отметить несокрушимость Хорватии – несмотря на пенсионерский возраст лидеров и кучу тактических проблем, "клетчатые" раз за разом доходят или до поздних раундов плей-офф, или дают бешеный бой перед вылетом (как, например, на Евро-2020, когда было 3:3 с Испанией).

Именно поэтому сегодня стоит включить матч против Бразилии. В нем много интриг и вопросов, а вероятность разгрома а-ля Южная Корея кажется нулевой. Хорваты готовятся дать битву сильнейшей команде ЧМ-2022. Это – очень интересно.

Кадровая ситуация

У сборной Хорватии под сомнением участие Сосы и Станишича. Последний не является важным исполнителем для "клетчатых" – Йосип даже не выходил на поле на Мундиале. Борна же сыграл на левом фланге защиты во всех матчах группового этапа, причем его команда не пропустила ни одного гола. Перед поединком против Японии он умудрился простудиться, но сейчас фулбек Штутгарта будто бы готов сыграть.

Бразилии точно не помогут Жезус и Таллес, которые травмировали колени. Для обоих чемпионат мира завершен, однако эти потери не являются критическими. Кроме того, были вопросы относительно участия Сандро, однако Алекс успел вернуться в общую группу. Если он будет не готов выйти в основе, то на левом фланге обороны сыграет Данилу – благо, защитник круто проявил себя на фоне Кореи.

Ориентировочные составы на матч Хорватия – Бразилия

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Ковачич, Брозович, Модрич – Крамарич, Ливая, Перишич

Бразилия: Алиссон – Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Данило – Каземиро, Лукас Пакета – Рафинья, Неймар, Винисиус – Ришарлисон

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры уверены в победе Бразилии, а большинство болельщиков вообще не оставляют Хорватии шансов. Напрасно. "Клетчатые", как уже говорилось, славятся феноменальной устойчивостью под давлением. Четыре из пяти последних матчей подопечных Златко Далича на крупных турнирах завершались сериями пенальти.

И это не случайность – они и на дистанции не замечают своих тактических проблем и преклонного возраста. Победа в Лиге наций в группе с Францией и Данией ярко это демонстрирует. Сегодня же против хорватов сыграет безумно перекошенная на атаку сборная, у которой из прессинга и при обороне всегда будет выпадать хотя бы один игрок.

Учитывая количество моментов, которое имела Корея в матче с бразильцами, мы даже рискнем поставить на гол в ворота Алиссона (хотя пробить его чрезвычайно трудно). Тем не менее, можно не сомневаться, что Бразилия забьет в ответ – у "клетчатых" и оборона далека от идеала (1 пропущенный гол является чудом), и проблемы с игровым тонусом присутствуют. 8 из 11 футболистов балканской сборной сыграли во всех четырех матчах на ЧМ-2022, в то время как "селесао" получили отдых во встрече с Камеруном.

К тому же, атакующая система "пентакампеонов" выглядит настолько мощно, что Ливаковичу не позавидуешь. Работать ему придется в поте лица. Бразилия вообще мощнее по всем параметрам, однако перед глазами стоят матчи с Сербией и Швейцарией, где соперники с горем пополам сдерживали подопечных Тите. А Хорватия сильнее.

Сегодняшний поединок является экзаменом на профпригодность сборной Бразилии. Если команда победит уверенно, то 50% чемпионства мира у нее уже в кармане. Если будут проблемы – могут не пролезть даже в полуфинал. Мы все же поставим на триумф "селесао", однако существуют большие сомнения относительно способности решить вопрос в основное время. Хорваты дадут бой.