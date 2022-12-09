"Эта Хорватия – опасная команда, Бразилии будет нелегко. Считаю, что шансы 50 на 50. Встретятся две замечательные опытные команды. Это будет интересный матч. Сейчас у Далича другая команда по сравнению с той, которая была в 2018-м. Здесь смесь молодежи и опыта.

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Хорватия – небольшое государство, но наши люди очень любят спорт. В частности, футбол, теннис, баскетбол. В детстве каждый во что-то играет и формирует характер. Эта Хорватия очень опасна на чемпионате мира, она будет играть до конца.

Будут ли снова танцы Тите? Всё возможно. Но даже если Бразилия будет выигрывать 2:0 после 20-й минуты, это еще не конец матча. Бразилия уважает нашу сборную. Я думаю, что команда Далича будет играть от обороны, ожидая контратаки.

Считаю, что, играя таким образом, у них будет много шансов забить. Танцы? Бразилия всегда была таковой. Посмотрите на Неймара в ПСЖ или Винисиуса в Реале. Они всегда танцуют. Увидим, кто будет танцевать после игры", – цитирует Срну TMW со ссылкой на Sky Sport.

Матч Хорватия – Бразилия стартует сегодня, 9 декабря, в 17:00 по Киеву. Победитель в полуфинале чемпионата мира сыграет против сильнейшего в паре Нидерланды – Аргентина.

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