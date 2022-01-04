Чемпіонат світу 2022, 1/4 фіналу

9 грудня, 17:00, м. Аль-Раян, стадіон "Едьюкейшн Сіті"

Головний арбітр: Майкл Олівер (Англія)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Катарський Мундіаль дійшов до стадії чвертьфіналів. Збірна Бразилії дібралася до них без проблем, якщо не згадувати про поразку від Камеруну резервним складом – на той момент "селесао" вже вирішили всі питання у групі. В 1/8 фіналу ж підопічні Тіте рознесли Південну Корею, поставивши під сумнів свій статус "пентакампеонів". З таким потужним футболом дуже скоро вони змінять прізвисько на "секстакамеонів".

Загалом, команда Тіте намагається працювати прагматично, перш за все думаючи про контроль перехідних фаз та надійну гру в обороні. До зустрічі з корейцями Бразилія створювала не так вже і багато моментів – втім, гострі епізоди відзначалися нетиповою для топ-турнірів карнавальністю. Рішарлісон забив шедевр, Каземіро розряджав свою гармату, Вінісіус творив магію, а Рафінья закручував комбінація з усіма.

На Чемпіонаті світу-2022 бразильці виглядають яскраво, немов у 60-х, однак їхня тактична модель практично копіює ідеї Герберта Чепмена з 1920-х. "Селесао" при позиційній атаці вибудовуються у схему 3-2-2-3 (так звану "дубль W") – Мілітао з позиції правого фулбека зміщується й формує трійку центрбеків, лівий латераль (Сандро або Данілу) підіймається в пару до Каземіро, а Пакета з опорної зони переходить на останню третину й грає з Неймаром "десятку".

Завдяки цьому на чужій третині поля Бразилія створює постійну чисельну більшість. Перевага ускладнюється індивідуальною потужністю виконавців – для Неймара, Пакети і особливо для вінгерів (Вінісіуса й Рафіньї) не проблема опинитись в ситуації 1-в-2 чи навіть 1-в-3. До того ж, футболісти подібного класу стягують на себе опонентів, немов магніт, відкриваючи зони на інших ділянках.

З пресингом ситуація чимось схожа. Каземіро може самотужки покривати величезний простір у центрі, дозволяючи "селесао" помилятись, ризикувати чи терпіти недопрацювання на чужій третині поля. Як правило, вони пресингують у схемі 4-4-2, вмикаючи тиск не одразу і намагаючись загнати опонентів на фланг – адаптацій під конкретні колективи тренерський штаб не готував.

Все це робить Бразилію надзвичайно важким суперником. Сербія та Швейцарія намагалися ставити проти неї "автобус" – і це дійсно зменшувало кількість моментів, хоч і некритично. Підопічні Тіте все одно створювали достатньо, аби вирвати перемогу. Якщо ж не може допомогти тактика, то допомагає індивідуальний клас "селесао". На великих турнірах останній козир має дуже важливе значення.

Зокрема, сьогодні багато залежатиме від дій Неймара. Він тримається всього в одному голі від рекорду Пеле – 77 голів за збірну Бразилії (форвард ПСЖ забив 76). На чужій третині поля Неймар може творити дива, однак може і перетягнути ковдру на себе, ігноруючи партнерів і руйнуючи хороші атаки. Особливо згубна його роль при роботі в обороні.

Між тим, "пентакампеонів" ніхто реально не перевіряв на міць. Можна говорити про сербський автобус, який завдяки сейвам голкіпера тримався понад годину. Можна згадати про перемогу Камеруну над резервом. Можна зачепитись за низку класних моментів Південної Кореї після того, як "тигри" пропустили чотири голи – але це все несерйозно. Суперника, здатного суттєво навантажити оборону Бразилії, прорвати її пресинг чи зламати систему позиційного наступу, у підопічних Тіте ще не було.

Щодо здатності збірної Хорватії створити проблеми для "селесао" виникають дуже великі питання. Команда Златко Даліча за чотири матчі на Мундіалі забила п'ять голів, однак чотири з них влетіли у ворота Канади. Проти Марокко були нудно, проти Бельгії – важко. З Японією зіграли на рівних – але лишень після того, як "самураї" відійшли у низький блок, віддавши середину поля. І навіть так все завершилось серією пенальті.

Спільною історією для цих матчів стала слабка позиційна атака віце-чемпіонів світу. Балканці створюють критично мало моментів, та ще й структуру жахливу демонструють. Показовою є карта пасів із поєдинку проти збірної Марокко – центрбеки катають м'яч один одному, Модріч і Брозовіч на одній лінії із захисниками, а при 64% володіння було проведено всього три передачі під удар з гри.

Труднощі заведено списувати на старість команди. Дійсно – середній вік основи Хорватії у трьох матчах в групі склав 29,3 роки. Модрічу вже 37, Ловрену і Перішічу – 33, Крамарічу – 31, Брозовічу – 30. Всі вони є провідними гравцями Златко Даліча. Втім, проблеми з позиційним наступом були характерними для "картатих" навіть чотири роки тому.

Тим не менш, списувати балканців до стартового свистка у Аль-Раяні не варто. По-перше, у них все ще дуже потужний склад. Більшість лідерів, попри поважний вік, виступають на провідних ролях у топ-клубах або в топ-чемпіонатах. Високий індивідуальний клас не в останню чергу допоміг зрівняти рахунок у матчі 1/8 фіналу проти Японії – Ловрен скористався простором, пішов уперед і класно навісив, а Перішіч пробив головою метрів з 17-ти з неймовірною силою.

Особливо потужно виглядає трикутних у центрі, який заточений на прорив пресингу. Брозовіч, наприклад, є другим найкращим півзахисником Європи за кількістю очікуваних голів у володіннях, в яких гравець пасував під пресингом. Ковачіч є другим після Алькантари хавбеком АПЛ за точністю пасів під тиском протягом трьох останніх сезонів. Модріч у підтвердження своєї крутості взагалі не потребує доказів.

Здатність цієї банди організовувати гостроту під інтенсивним спротивом показав розгром Канади. З іншого боку, під пресингом японців Хорватія майже нічого не створила, та ще й пропустила гол, тож маємо інтригу на матч з Бразилією.

По-друге, підопічні Златко Даліча вміло адаптовуються під тактичні ходи суперника. Зокрема, команда вміло підлаштувалася під гібридну схему Бельгії на груповому етапі. Зрештою, варто відзначити незламність Хорватії – попри пенсіонерський вік лідерів і купу тактичних проблем, "картаті" раз за разом доходять або до пізніх раундів плей-офф, або дають шалений бій перед вильотом (як, наприклад, на Євро-2020, коли було 3:3 з Іспанією).

Саме тому сьогодні варто увімкнути матч проти Бразилії. У ньому багато інтриг і запитань, а ймовірність розгрому а-ля Південня Корея здається нульовою. Хорвати готуються дати битву найсильнішій команді ЧС-2022. Це – дуже цікаво.

Кадрова ситуація

У збірної Хорватії під сумнівом участь Соси та Станішіча. Останній не є важливим виконавцем для "картатих" – Йосіп навіть не виходив на поле на Мундіалі. Борна ж відіграв на лівому фланзі захисту в усіх матчах групового етапу, причому його команда не пропустила жодного гола. Перед поєдинком проти Японії він примудрився застудитись, але зараз фулбек Штутгарта ніби-то готовий зіграти.

Бразилії точно не допоможуть Жезус та Таллес, які травмували коліна. Для обох чемпіонат світу завершений, однак ці втрати не є критичними . Крім того, були питання щодо участі Сандро, однак Алекс встиг повернутись до загальної групи. Якщо він буде неготовий вийти в основі, то на лівому фланзі оборони зіграє Данілу – благо, захисник круто проявив себе на тлі Кореї.

Орієнтовні склади на матч Хорватія – Бразилія

Хорватія: Лівакович – Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Соса – Ковачіч, Брозовіч, Модріч – Крамаріч, Лівая, Перішіч

Бразилія: Аліссон – Мілітао, Тіаго Сілва, Маркіньос, Даніло – Каземіро, Лукас Пакета – Рафінья, Неймар, Вінісіус – Рішарлісон

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери впевнені у перемозі Бразилії, а більшість вболівальників взагалі не залишають Хорватії шансів. Дарма. "Картаті", як вже говорилося, славляться феноменальною стійкістю під тиском. Чотири з п'яти останніх матчів підопічних Златко Даліча на великих турнірах завершувались серіями пенальті.

І це не випадковість – вони й на дистанції не помічають своїх тактичних проблем і похилого віку. Перемога в Лізі націй у групі з Францією та Данією яскраво це демонструє. Сьогодні ж проти хорватів зіграє шалено перекошена на атаку збірна, у якої з пресингу та при обороні завжди випадатиме бодай один гравець.

Враховуючи кількість моментів, яку мала Корея у матчі з бразильцями, ми навіть ризикнемо поставимо на гол у ворота Аліссона (хоча пробити його надзвичайно важко). Тим не менш, можна не сумніватись, що Бразилія заб'є у відповідь – у "картатих" і оборона далека від ідеалу (1 пропущений гол є дивом), і проблеми з ігровим тонусом присутні. 8 з 11 футболістів балканської збірної зіграли в усіх чотирьох матчах на ЧС-2022, в той час як "селесао" отримали відпочинок у зустрічі з Камеруном.

До того ж, атакувальна система "пентакампеонів" виглядає настільки потужно, що Ліваковічу не позаздриш. Працювати йому доведеться в поті чола. Бразилія взагалі потужніша за всіма параметрами, однак перед очима стоять матчі з Сербією та Швейцарією, де суперники з горем навпіл стримували підопічних Тіте. А Хорватія сильніша.

Сьогоднішній поєдинок є екзаменом на профпридатність збірної Бразилії. Якщо команда переможе впевнено, то 50% чемпіонства світу у неї вже в кишені. Якщо будуть проблеми – можуть не пролізти навіть у півфінал. Ми все ж поставимо на тріумф "селесао", однак існують великі сумніви щодо здатності вирішити питання в основний час. Хорвати дадуть бій.