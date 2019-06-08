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Хорватия – Уэльс – 2: 1 – видео голов и обзор матча

19:55 57 Читати українською
Хорватия – Уэльс – 2: 1 – видео голов и обзор матча
Хорватия – Уэльс – 2:1

В отборе к Евро-2020 в группе Е валлийцы уступили хорватам. Голы и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

17’ Джеймс Лоуренс
48’ Иван Перишич
 
Дэвид Брукс 77’
17’ Джеймс Лоуренс
48’ Иван Перишич
77’ Дэвид Брукс

Уже с первых минут подопечные Златко Далича бросились атаковать, однако защитники сборной Уэльса четко действовали в обороне. Не везло Ивану Перишичу, который несколько раз опасно пробивал по воротам соперника, однако его ударам не хватало точности. С проходами Андрея Крамарича валлийцы также справлялись без особых проблем. В воздухе пахло голом – хорваты раз за разом атаковали и только доли везения не хватало им на последнем рубеже. В конце концов на 17-й минуте после прострела Ивана Перишича Джеймс Лоуренс срезал мяч в собственные ворота.

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В самом начале второго тайма Ковачич прекрасно сыграл на добивании и забил. Однако арбитр отменил взятие ворот, фиксируя офсайд. Но уже через две минуты хорваты удвоили свое преимущество: после затяжной атаки и серии рикошетов Иван Перишич был первым на добивании и пробил мимо вратаря.

Валлийцы время от времени опасно "огрызались": стоит вспомнить хотя бы два момента у капитана команды Гарета Бэйла – со штрафного и удар на 59-й минуте.

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А на 77-й минуте Уэльс усилиями Дэвида Брукса, который только вышел на замену, сократил счет: Дэвид, получив мяч за пределами штрафной, обыграл защитника и мощно пробил. Кожаный от головы Домагоя Виды влетел в сетку ворот.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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