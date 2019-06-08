Хорватія – Уельс – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У відборі до Євро-2020 у групі Е валлійці поступились хорватам. Голи та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Вже з перших хвилин підопічні Златко Даліча кинулись атакувати, однак захисники збірної Уельсу чітко діяли в обороні. Не щастило Івану Перішічу, який кілька разів небезпечно пробивав по воротах суперника, однак його ударам бракувало точності. З проходами Андрея Крамаріча валлійці також справлялись без особливих проблем. У повітрі пахло голом – хорвати раз за разом атакували і лише дещиці везіння бракувало їм на останньому рубежі. Зрештою на 17-й хвилині після прострілу Івана Перішіча Джеймс Лоуренс зрізав м’яч у власні ворота.

Відбір на Євро-2020: Хорватія здолала Уельс і одноосібно очолила групу Е

На самому початку другого тайму Матео Ковачіч чудово зіграв на добиванні і забив. Однак арбітр відмінив взяття воріт, фіксуючи офсайд. Та вже за дві хвилини хорвати подвоїли свою перевагу: після затяжної атаки і серії рикошетів Іван Перішіч був першим на добиванні і пробив повз воротаря.

Валлійці час від часу небезпечно "огризались": варто згадати хоча б два моменти у капітана команди Гарета Бейла – зі штрафного та удар на 59-й хвилині.

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А на 77-й хвилині Уельс зусиллями Девіда Брукса, який тільки вийшов на заміну, скоротив рахунок: Девід, отримавши м’яча за межами штрафного майданчика, обіграв захисника і потужно пробив. Шкіряний від голови Домагоя Віди влетів у сітку воріт.