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Отбор на Евро-2020: Исландия минимально победила Албанию

18:40 17 Читати українською
Отбор на Евро-2020: Исландия минимально победила Албанию
Йоханн Берг Гудмундссон и партнеры / Reuters

Состоялись очередные матчи 3-го тура отбора на Евро-2020.

Евро-2020. Квалификация, 3 тур

Группа Н

Исландия – Албания – 1:0

Гол: Гудмундссон, 22

Исландцы одержали победу в напряженном противостоянии со сборной Албании. Судьбу матча решил единственный гол Йоханна Берга Гудмундссона в середине первого тайма. Хавбек Бернли накрутил нескольких оппонентов и точно пробил под опорную ногу голкипера. Победа позволила островитянам опередить соперника на три очка и выйти на третье место группы.

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