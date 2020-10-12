Швеция в рамках 3-го тура Лиги наций не смогла удержать ничью в матче с хорватами. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

В непростом поединке "клетчатые" сумели выйти вперед в середине первого тайма – точным ударов отличился Никола Влашич.

Лига наций: Хорватия на последних минутах одолела сборную Швеции в поединке аутсайдеров группы A3

После перерыва Маркус Берг, после удачно разыгранной комбинации, метко замкнул прострел, сравняв счет в матче. Дело шло к ничьей, пока свое слово не сказал Иван Перишич. Перехитрив защитника в чужой штрафной он сбросил под удар Андрею Крамаричу, который и поставил финальную точку.

Победа подняла хорватов на третью строчку турнирной таблицы группы А3, шведы – последние.

Италия на выезде не смогла одолеть Польшу, но сохранила первое место в группе А1