Лига наций, дивизион А, третий раунд

Хорватия – Швеция – 2:1

Голы: Влашич, 32, Крамарич, 84 – Берг, 66

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Финалист чемпионата мира активно начал игру, за что был вознагражден голом уже в первом тайме, точным ударов отличился хавбек ЦСКА Никола Влашич.

После перерыва игра выровнялась. На 66-й минуте шведы воспользовались провалом в защите сборной Хорватии и после красивой комбинации Берг сравнял счет. Судьбу поединка решил нападающий Хоффенхайма Андрей Крамарич, который в конце встречи забил решающий гол.

Хорваты получают первую победу в нынешнем розыгрыше ЛН и поднимаются на третью строчку группы А3, шведы пока на дне таблицы без зачетных баллов. Напомним, также в этой группе соревнуются сборные Португалии и Франции.

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