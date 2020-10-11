В матче 3-го тура Лиги наций Польша на своем поле сумела отстоять ничью против Италии. Счет и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Лидер группы А1 – Италия – на выезде встречалась со сборной Польши. Обе команды подошли к поединку на победной волне: поляки накануне разгромили Финляндию (5:1), а итальянцы уничтожили Молдову (6:0). Однако это были товарищеские матчи, где можно было играть в полноги. Совсем другой планировалась сегодняшняя игра.

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Первые десять минут – так называемая разведка – производили довольно скучное зрелище: команды носились от одной штрафной к другой, но без ударов, опасных моментов или какого обострения. Однако, неожиданно, в одной из очередных попыток итальянцы едва не вышли вперед. Андреа Белотти прострелил с левого фланга с пределов штрафной площадки на Федерико Кьезу, который, как черт из табакерки, выпрыгнул из-за спины защитников. Однако полузащитнику Ювентуса не хватило мастерства попасть в створ ворот.

Вскоре поляки ответили своим моментом: разогнав атаку левым флангом, мяч был направлен на ход Левандовски. Роберту не хватило секунды – Эмерсон в подкате вынес круглого на угловой. В похожей ситуации Вератти выкатил под удар Флоренци и тот мощно пробил из-за пределов штрафной – защитникам удалось выбить в аут.

В середине тайма Белотти чуть ли не с центра поля прорвался сквозь нескольких защитников к линии вратарской, сместился влево и пробил – Фабиански легко забрал сферу. Еще один шанс не использовали поляки, когда Кендзера навешивал в штрафную соперника прямо на голову Камилю Юзвьяку. Полузащитник целенаправленно пробивал головой, однако Доннарумма вовремя сориентировался и забрал круглого.

Качели продолжались и вот уже Пеллегрини откликнулся на пас, находясь перед польскими воротами, но его удар низом по центру оказался достаточно слабым – Фабиански выполнил несложный сейв. К концу первой сорокапятиминутки подопечные Манчини так приноровились к сопернику, что буквально сметали поляков на своем пути, беспрепятственно преодолевая центр поля. Однако это так и не принесло дивидендов.

Итальянцы живо начали вторую половину встречи, подав в течение минуты два угловых и заработав перспективный штрафной на подступах к штрафной соперника. Не оставался в стороне и соперник. Сначала Клих поборолся на фланге и пытался найти пасом Левандовски – помешали защитники, а впоследствии Якуб Модер решился на мощный удар – Доннарумма был начеку.

В середине второго тайма Эмерсон, после прострела в штрафную Кьезы, с близкого расстояния пробил головой мимо левой стойки. Впоследствии действия команд снова сузились до беготни: челночный бег от одной штрафной к другой без ударов и по-настоящему опасных моментов.

В конце матча Вератти забросил за шиворот защитникам прямо на Эмерсона, который выходил один на один с голкипером, но тот слишком далеко отпустил мяч – этого хватило Фабиански, чтобы отвести угрозу. А на последней минуте после удара Линетти только самоотверженная игра Ачерби спасла Италию от поражения.

Ничья оставила Италию на вершине турнирной таблицы группы А1 с пятью пунктами. Польша, набрав четыре очка, сравнялась с Нидерландами и занимает третье место.

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