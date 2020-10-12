Швеція у рамках 3-го туру Ліги націй не змогла втримати нічию у матчі з хорватами. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

У непростому поєдинку "картаті" зуміли вийти вперед в середині першого тайму – влучним ударов відзначився Нікола Влашіч.

Ліга націй: Хорватія на останніх хвилинах здолала збірну Швеції у двобої аутсайдерів групи A3

По перерві Маркус Берг, після вдало розіграної комбінації, влучно замкнув простріл, зрівнявши рахунок у матчі. Справа йшла до нічиєї, аж поки своє слово не сказав Іван Перішіч. Перехитривши захисника у чужому штрафному майданчику він скинув під удар Андрею Крамарічу, який і поставив фінальну крапку.

Перемога підняла хорватів на третю сходинку турнірної таблиці групи А3, шведи – останні.

Італія на виїзді не змогла здолати Польщу, але зберегла першу сходинку у групі А1