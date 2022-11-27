Сборные Хорватии и Канады встречаются в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO и Суспільному. В стартовом туре чемпионата мира канадцы с качественной игрой минимально уступили Бельгии, а хорваты расписали нулевую ничью с Марокко.

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Стартовые составы

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Брозович, Модрич, Ковачич – Ливая, Крамарич, Перишич

Канада: Борян – Джонстон, Витория, Миллер – Лария, Хатчинсон, Эустакио, Дэвис – Дэвид, Ларин, Бьюкенен.