Хорватия – Канада: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЧМ-2022
Сборные Хорватии и Канады встречаются в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO и Суспільному. В стартовом туре чемпионата мира канадцы с качественной игрой минимально уступили Бельгии, а хорваты расписали нулевую ничью с Марокко.
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Стартовые составы
Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Брозович, Модрич, Ковачич – Ливая, Крамарич, Перишич
Канада: Борян – Джонстон, Витория, Миллер – Лария, Хатчинсон, Эустакио, Дэвис – Дэвид, Ларин, Бьюкенен.