Хорватія – Канада: стартові склади та онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Збірні Хорватії та Канади зустрічаються в рамках 2-го туру групового етапу чемпіонату світу-2022. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO та Суспільному. У стартовому турі чемпіонату світу канадці з якісною грою мінімально поступилися Бельгії, а хорвати розписали нульову нічию з Марокко.
ЧС-2022: Бельгія зганьбилась у матчі з Марокко – провал Де Брюйне й Азара, унікальна зміна воротаря, жах Куртуа
Стартові склади
Хорватія: Ліваковіч – Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Соса – Брозовіч, Модріч, Ковачіч – Лівая, Крамаріч, Перішіч
Канада: Борян – Джонстон, Віторія, Міллер – Ларія, Хатчінсон, Еустакіо, Девіс – Девід, Ларін, Б'юкенен.