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Хорватия – Дания: Шмейхель стал лучшим игроком матча

00:05 28 Читати українською
Хорватия – Дания: Шмейхель стал лучшим игроком матча
Каспер Шмейхель стал лучшим в матче Хорватия – Дания / Фото: FIFA

Определился лучший игрок матча 1/8 ЧМ-2018 Хорватия – Дания.

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель получил звание лучшего футболиста матча Хорватия – Дания, сообщает официальный сайт ФИФА.

Хорватия победила Данию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Шмейхель несколько раз спасал свою сборную в основное время. Также отразил пенальти от Модрича в конце второго овертайма и сумел справиться с ударами Пиварича и Баделя во время серии пенальти.

Однако это не помогло сборной Дании пройти в следующий раунд соревнований.

Хорватия – Дания – 1:1 (пен. 3:2) – видео голов и обзор матча

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 2 )
Дания
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ЧМ 2018 Хорватия - Дания Дания Дания Каспер Шмейхель Каспер Шмейхель
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