Хорватия – Дания: Шмейхель стал лучшим игроком матча

Определился лучший игрок матча 1/8 ЧМ-2018 Хорватия – Дания.

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель получил звание лучшего футболиста матча Хорватия – Дания, сообщает официальный сайт ФИФА.

Хорватия победила Данию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Шмейхель несколько раз спасал свою сборную в основное время. Также отразил пенальти от Модрича в конце второго овертайма и сумел справиться с ударами Пиварича и Баделя во время серии пенальти.

Однако это не помогло сборной Дании пройти в следующий раунд соревнований.

Хорватия – Дания – 1:1 (пен. 3:2) – видео голов и обзор матча