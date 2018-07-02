Хорватия – Дания: Шмейхель стал лучшим игроком матча

ЧМ 2018 — 01:05 1476
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ЧМ-2018 Хорватия – Дания: Субашич спас репутацию Модрича и невероятный Каспер Шмейхель
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ЧМ-2018: определилась вторая пара четвертьфиналистовЧМ 2018 — 00:11 81
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Иньеста завершил выступления за сборную ИспанииЧМ 2018 — 1 июль 345
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Хорватия – Дания: команды повторили рекорд чемпионатов мира, обменявшись голами уже в дебюте поединкаЧМ 2018 — 1 июль 156
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ЧМ-2018 Испания – Россия: провал "Тики-таки", цирк Пике и 80-летнее проклятие, в которое трудно не поверитьЧМ 2018 — 1 июль 2706
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