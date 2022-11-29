Стало известно, почему команда Роберто Мартинеса неудачно выступает на чемпионате мира в Катаре. Как выяснилось, атмосфера в раздевалке Бельгии оставляет желать лучшего.

После поражения от Марокко (0:2) в лагере бельгийцев состоялся разговор на повышенных тонах. Его участниками были старожилы команды – Эден Азар, Кевин де Брюйне и Ян Вертонген. Ромелу Лукаку вынужден был успокаивать партнеров, сообщает RTL.

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В целом, атмосфера в команде Роберто Мартинеса довольно удручающая. Годами не общаются между собой де Брюйне и Куртуа, а сейчас напряженные отношения возникли между Эденом Азаром и Леандро Троссаром, а также между Ромелу Лукаку и Миши Батшуаи.

Недавно Кевин де Брюйне заявил, что сборная Бельгии является слишком старой, чтобы рассчитывать на триумф на чемпионате мира. В последнем туре бельгийцам нужно побеждать сборную Хорватии, чтобы не вылететь уже на групповом этапе.

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