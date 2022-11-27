Встреча команд, которые не пропустили на старте, но европейцы еще и забили Канаде тот 1 несчастный гол. Матч, как и онлайн-трансляция Бельгия – Марокко на "Футбол 24", стартовал в 15:00. Торган Азар стал одним из 3 игроков, которых Роберто Мартинес поменял после игрового фиаско против Канады, чудом обыгранной на старте. Именно брат капитана "красных дьяволов" создал первый супермомент. На 5 минуте вывел Батшуаи разрезным пасом один на один с Муниром, который в последний миг заменил на воротах Буну (вратарь Севильи еще во время исполнения гимнов стоял в стартовом составе). Голкипер, играющий за Аль-Вехда в чемпионате Саудовской Аравии, потянул. Множество подач со стандартов и не только. Саисс с партнерами снимают большинство мячей. Довольно примитивный футбол Бельгии продолжается.

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Кто, как не Зиеш. Вингер Челси наносит первый удар Марокко на 21 минуте – над перекладиной. Провал крайков европейцев. Менье не дотянулся до мяча, Кастань проиграл Хакими верховую дуэль. Амалла бахнул с лёта. Над прицелом ещё работать и работать. Показали повтор, как Куртуа в своей вратарской бесстыдным финтом убрал Эн-Несири. Эффектно партнер Лунина усадил форварда Севильи на пятую точку. Две похожие атаки правым флангом от обеих сборных. Сначала Эден Азар разогнал атаку и бросил в разрез на Менье, но продолжения защитник Боруссии Д не нашел. А вот Хакими опередил оппонента и пробил. Снова слишком сильно, слишком высоко.

Зиеш на 45+2 забил со штрафного, выполнив идеальный удар/подачу на правом фланге. Вот только беда в том, что Саисс залез в положение вне игры. И хотя центрбек, известный по выступлениям в АПЛ, мяча не касался, он явно мешал среагировать Куртуа. Ромен еще и в штангу очень больно врезался – двойной фейл. Бельгия из своих 70% владения выжала аж 6 ударов на 0,95 xG. По сути все ее реальные моменты завершились после 17 минуты. Марокко перебегал фаворита на 2 километра, но в атаке может похвастать ещё меньшим: 3 удара, 0,13 ожидаемого гола, вся надежда на рывки Хакими и гений Зиеша.

Эн-Несири классно обыгрывается и делает рывок в сердце штрафной, где виднеется дыра. Но партнеры больше любят покатать вату, чем отдать своевременный острый пас. В итоге Зиеш издали размял Куртуа. Эден Азар расшатал защитника и пробил. Еще одно приличное спасение от Мунира. Буфал тоже накручивает защитников на фланге и выкручивает в дальний, но минимальный промах мешает открыть счет. Ни одна из команд не может взломать оборону соперника. Тяжело доходят в финальную треть, не хватает темпа.

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Бельгия вообще выглядит командой пенсионеров, а на замену еще и выходит 35-летний Мертенс. Инертный Де Брюйне, посредственный Эден Азар, Батшуайи отрезан от команды. Вингбеки, которые должны были бы обострять, ничем не превосходят даже не совсем готовых Мазрауи с Хакими, которые могли пропустить этот матч из-за травмы. Де Брюйне полез на нескольких соперников – добился лишь 17 потери мяча за свои 65 минут на поле. Мертенс метров с 25 пробил, не очень уверенный сейв запасного голкипера Марокко. Если бы Мунира чаще нагружали, могло бы что-то получиться. Но когда у тебя половина ударов из пределов штрафной в активе опорника Онана (2 из 4), трудно требовать большего, чем занудные 0:0.

Сабири заменил Хакими на 67-й минуте, а уже на 73-й повторил гол Зиеша с фланга, теперь уже левого. Саисс и на этот раз едва не сделал все, чтобы отменили из-за офсайда, обошлось. И вновь не слишком уверенно сыграл Куртуа. Ну, идентичный же момент, как в отмененном голе, где выводы?! Вертонген после стандарта не попадает. А это уже просто ДОМОЙ. Если вы, перехваленные звезды из Бельгии, делаете кому-то одолжение, мы вполне обойдемся без такой сборной на ЧМ-2022. Сумасшедшая атака с классным выносом голкипера в финальную треть поля, подыгрышем Витселя чужим, который использовал Зиеш, чтобы отдать голевой пас. Абухляль, еще один джокер, без проблем прошил Куртуа.

Марокко набирает 4 очка, у Бельгии остаются 3 пункта, плюс худшая разница голов. Поэтому победитель матча Хорватия – Канада подвинет "красных" дьяволов на 3 место. Игра, в которой цифры ожидаемых голов являются большим обманом. Бельгии где-то накинули 1,22, а Марокко дали лишь 0,5. На самом же деле действующие бронзовые призеры Мундиаля продемонстрировали абсолютную беспомощность. Если не считать момент Батшуайи, который редко забивает с первого раза, и несколько стандартов, не создали ровным счетом ничего.

#BEL 0-2 #MAR

xG: 1.22 – 0.50



Another clean sheet for Morocco, who are now in a good position to reach the round of 16. pic.twitter.com/NXJtYx6ZqY — Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) November 27, 2022

После перерыва на поле только одна команда. Если твои лидеры креатива создают за матч целых 2 момента, жди беды. Эден Азар будто уже закончил с большим футболом и сам не понимает, что он делает в этой команде, да еще и с капитанской повязкой. Де Брюйне, у которого хоть какой-то заряд батареек еще был несколько дней назад, сегодня сыграл в режиме матчей легенд пенсионного возраста. Марокко хотя бы вновь продемонстрировало идеальную игровую дисциплину, динамику и желание победить. Перебегали, пережелали, пресозидали. А команда Мартинеса, такое впечатление, ждала, пока победа сама упадет ей яблоком Ньютона на голову. Если Канада еще откровенно простила, хотя могла и громить бельгийцев, то марокканцы использовали свои моменты и редкую неуверенность Куртуа максимально собранно.

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