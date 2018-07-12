Хорватия – Англия: празднуя победный гол, хорваты сбили с ног фотографа, но тот продолжил делать эпические снимки

В полуфинальном матче чемпионата мира-2018 между Хорватией и Англией произошел курьезный эпизод с фотографом.

Сборная Хорватии обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира-2018. Победный гол в овертайме забил форвард Ювентуса Марио Манджукич.

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"Клетчатые" побежали очень эмоционально праздновать взятие ворот до угла поля. Там партнеры на радостях завалили Маджукича на газон, а вместе с ним и фотографа, который стоял рядом.

Пострадавшим оказался мексиканский фотограф AFP Юри Кортес. Он в тот момент пытался увековечить историческую радость хорватов, однако попал под раздачу.

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Что интересно, падая на землю, Кортес продолжал фотографировать героев матча. Как следствие, ему удались эпические фотографии с Марио Манджукичем – как хорват падал, а потом подавал ему руку.

Спохватившись, хорватские футболисты помогли фотографу подняться, извинились и спросили за самочувствие. Кадры с извинениями Манджукича и Ракитича сделали уже коллеги Кортеса.