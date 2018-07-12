Хорватия – Англия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 одержала волевую победу над Англией. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.
Хорваты первыми пропустили от Триппьера, но затем за дело взялся Перишич. Сначала Иван замкнул прострел с правого фланга, а уже в овертайме великолепным пасом вывел Манджукича на свидание с кипером сборной Англии. Не забить в такой ситуации форвард не мог – 2:1 за Хорватией.
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Уже на 5-й минуте матча англичане открыли счет усилиями Триппьера, который классно исполнил штрафной удар.
На 68-й минуте Иван Перишич откликнулся на подачу с правого фланга и сравнял счет в матче.
На 109-й минуте Марио Манджукич вырвался один на один с Пикфордом и вывел Хорватию вперед.
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Хорватия – Англия – видео голов и обзор матча: