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Хорватия – Англия – 2:1 – видео голов и обзор матча

11 июля 23:50 37036 Читати українською
Хорватия – Англия – 2:1 – видео голов и обзор матча
Хорватия – Англия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 одержала волевую победу над Англией. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Хорваты первыми пропустили от Триппьера, но затем за дело взялся Перишич. Сначала Иван замкнул прострел с правого фланга, а уже в овертайме великолепным пасом вывел Манджукича на свидание с кипером сборной Англии. Не забить в такой ситуации форвард не мог – 2:1 за Хорватией.

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Уже на 5-й минуте матча англичане открыли счет усилиями Триппьера, который классно исполнил штрафной удар.

На 68-й минуте Иван Перишич откликнулся на подачу с правого фланга и сравнял счет в матче.

На 109-й минуте Марио Манджукич вырвался один на один с Пикфордом и вывел Хорватию вперед.

Хорватия в овертайме победила Англию и вышла в финал ЧМ-2018

Хорватия – Англия – видео голов и обзор матча:

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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