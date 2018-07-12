toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ХОРВАТІЯ - АНГЛІЯ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВІДА Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Хорватія – Англія: святкуючи переможний гол, хорвати збили з ніг фотографа, але той продовжив робити епічні світлини

15:41 726 Читать на русском
Хорватія – Англія: святкуючи переможний гол, хорвати збили з ніг фотографа, але той продовжив робити епічні світлини
Маріо Манджукіч / AFP

У півфінальному матчі чемпіонату світу-2018 між Хорватією та Англією трапився курйозний епізод з фотографом.

Збірна Хорватії обіграла Англію та вийшла у фінал чемпіонату світу-2018. Переможний гол в овертаймі забив форвард Ювентуса Маріо Манджукіч.

Хорватія – Англія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

"Картаті" побігли дуже емоційно святкувати взяття воріт до кута поля. Там партнери на радощах завалили Маджукіча на газон, а разом з ним і фотографа, який стояв поруч.

Постраждалим виявився мексиканський фотограф AFP Юрі Кортес. Він у той момент намагався увіковічнити історичну радість хорватів, однак потрапив під роздачу.

ЧС-2018 Хорватія – Англія: характер балканців, претензії Модріча на "Золотий м'яч" та "Слава Україні" у фіналі

Що цікаво, падаючи на землю, Кортес продовжував фотографувати героїв матчу. Як наслідок, йому вдалися епічні світлини з Маріо Манджукічем – як хорват падав, а потім подавав йому руку.

Схаменувшись, хорватські футболісти допомогли фотографу піднятися, перепросили та запитали за самопочуття. Кадри з вибаченнями Манджукіча та Ракітіча зробили вже колеги Кортеса.

ЧС 20181/2 фіналу

Хорватія - Англія: Середа 11 липня 2018

Хорватія
Матч завершено
2 : 1
( осн. час 1 : 1 )
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Хорватія - Англія Хорватія Хорватія ЧС 2018 - новини 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018 Англія Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
27
хв
Партизані
18:30
Марібор
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук