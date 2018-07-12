Хорватія – Англія: святкуючи переможний гол, хорвати збили з ніг фотографа, але той продовжив робити епічні світлини

У півфінальному матчі чемпіонату світу-2018 між Хорватією та Англією трапився курйозний епізод з фотографом.

Збірна Хорватії обіграла Англію та вийшла у фінал чемпіонату світу-2018. Переможний гол в овертаймі забив форвард Ювентуса Маріо Манджукіч.

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"Картаті" побігли дуже емоційно святкувати взяття воріт до кута поля. Там партнери на радощах завалили Маджукіча на газон, а разом з ним і фотографа, який стояв поруч.

Постраждалим виявився мексиканський фотограф AFP Юрі Кортес. Він у той момент намагався увіковічнити історичну радість хорватів, однак потрапив під роздачу.

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Що цікаво, падаючи на землю, Кортес продовжував фотографувати героїв матчу. Як наслідок, йому вдалися епічні світлини з Маріо Манджукічем – як хорват падав, а потім подавав йому руку.

Схаменувшись, хорватські футболісти допомогли фотографу піднятися, перепросили та запитали за самопочуття. Кадри з вибаченнями Манджукіча та Ракітіча зробили вже колеги Кортеса.