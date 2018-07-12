Хорватия – Англия: послематчевая пресс-конференция Златко Далича

Наставник сборной Хорватии Златко Далич поделился впечатлениями от матча против Англии в полуфинале чемпионата мира-2018.

"Помню ли матч между Хорватией и Францией в 1998 году? Первые три матча я был во Франции, болельщиком. Но мне надо было вернуться назад, потому что надо было играть. Мы тогда проиграли, все в Хорватии об этом помнят. Мы отмечали гол Шуки, но как только мы ушли в оборону, они сразу сравняли. Та игра имеет историческое значение для нас. Может, Бог даёт нам шанс уравнять счёт? Во всяком случае, у нас есть шанс подготовиться к самой лучшей игре – к финалу.

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Не знаю, сколько было наших фанатов, но они нас поддерживали, особенно когда было трудно. Они заставили нас поднять головы.

Кто тот волшебник, который отвечает за физподготовку? Это хороший вопрос. То, что сделали наши игроки, доказывает, что у них есть энергия. Я хотел сделать замены, но они отказывались, хотели играть. Надо благодарить наших тренеров по физподготвке. У некоторых игроков были травмы, у кого-то работала только одна нога, но никто не жаловался на боль. Они сказали даже в дополнительное время: не заменяйте нас. Никто не сдался!", – цитирует Далича официальный сайт ФИФА.

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