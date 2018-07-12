Хорватія – Англія: післяматчева прес-конференція Златко Даліча

Наставник збірної Хорватії Златко Даліч поділився враженнями від матчу проти Англії в півфіналі чемпіонату світу-2018.

"Чи пам'ятаю матч між Хорватією і Францією в 1998 році? Перші три матчі я був у Франції, вболівальником. Але мені треба було повернутися назад, тому що треба було грати. Ми тоді програли, всі в Хорватії про це пам'ятають. Ми відзначали гол Шуки, але як тільки ми пішли в оборону, вони відразу зрівняли. Та гра має історичне значення для нас. Може, Бог дає нам шанс зрівняти рахунок? У всякому разі, у нас є шанс підготуватися до самої кращої гри – до фіналу.

Хорватія – Англія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Не знаю, скільки було наших фанатів, але вони нас підтримували, особливо коли було важко. Вони змусили нас підняти голови.

Хто той чарівник, який відповідає за фізичну підготовку? Це хороше запитання. Те, що зробили наші гравці, доводить, що у них є енергія. Я хотів зробити заміни, але вони відмовлялися, хотіли грати. Треба дякувати нашим тренерам з фізподготовки. У деяких гравців були травми, у когось працювала тільки одна нога, але ніхто не скаржився на біль. Вони сказали навіть в додатковий час: не замінюйте нас. Ніхто не здався!", – цитує Даліча офіційний сайт ФІФА.