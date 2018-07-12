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Хорватия – Англия: британцы второй раз в истории проиграли в полуфинале чемпионата мира

00:18 301 Читати українською
Хорватия – Англия: британцы второй раз в истории проиграли в полуфинале чемпионата мира
Британцы второй раз в истории проиграли в полуфинале чемпионата мира

Сборная Англии во второй раз в своей истории не смогла одолеть соперника в полуфинале Мундиаля.

В полуфинале чемпионата мира-2018 Англия открыла счет, однако уступила Хорватии в овертайме.

Хорватия – Англия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Это второе поражение Англии в полуфинале Мундиаля, сообщает Opta. В 1/2 ЧМ-1990 Англия в серии пенальти уступила сборной ФРГ.

В финале ЧМ-2018 Хорватия сыграет с Францией, Бельгия и Англия сыграют за 3 место.

Хорватия в овертайме победила Англию и вышла в финал ЧМ-2018

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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ЧМ 2018 Хорватия - Англия ЧМ 2018 - новости 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2018 Англия Англия
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