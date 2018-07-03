Хонда: Скорее всего, я завершу карьеру в сборной Японии

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда подвел итоги выступления своей команды на ЧМ-2018.

"Мы не боялись играть против Бельгии. Мы боролись все 90 минут. Но, к сожалению, не смогли добиться победы.

Наши футболисты действовали очень агрессивно и, думаю, весь японский народ тоже нами гордится. Я доволен нашей игрой.

Бельгия – Япония – 3:2 – видео голов и обзор матча

Скорее всего, я завершу карьеру в сборной, но я счастлив, потому что у нас есть молодые перспективные футболисты.

Думаю, что они будут творить новую историю японского футбола. Мы многому научились у испанцев: наши физические данные еще далеки от идеала, но у нас хорошая техника", – цитирует Хонду издание championat.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира-2018 Япония уступила сборной Бельгии (2:3) и покидает Мундиаль.

ЧМ-2018 Бельгия – Япония: лучшая атака творит чудо-камбэк, уникальные рекорды и голевая феерия