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Хонда: Скорее всего, я завершу карьеру в сборной Японии

08:42 46 Читати українською
Хонда: Скорее всего, я завершу карьеру в сборной Японии
Кейсуке Хонда / Фото з соцмереж

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда подвел итоги выступления своей команды на ЧМ-2018.

"Мы не боялись играть против Бельгии. Мы боролись все 90 минут. Но, к сожалению, не смогли добиться победы.

Наши футболисты действовали очень агрессивно и, думаю, весь японский народ тоже нами гордится. Я доволен нашей игрой.

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Скорее всего, я завершу карьеру в сборной, но я счастлив, потому что у нас есть молодые перспективные футболисты.

Думаю, что они будут творить новую историю японского футбола. Мы многому научились у испанцев: наши физические данные еще далеки от идеала, но у нас хорошая техника", – цитирует Хонду издание championat.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира-2018 Япония уступила сборной Бельгии (2:3) и покидает Мундиаль.

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ЧМ 20181/8 финала

Бельгия - Япония: Понедельник 02 июля 2018

Бельгия
Матч окончен
3 : 2
Япония
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Теги
ЧМ 2018 Япония Япония Чемпионат мира-2018 Бельгия - Япония Кейсуке Хонда Кейсуке Хонда
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