Хонда: Швидше за все, я завершу кар'єру в збірній Японії

Півзахисник збірної Японії Кейсуке Хонда підбив підсумки виступу своєї команди на ЧС-2018.

"Ми не боялися грати проти Бельгії. Ми боролися всі 90 хвилин. Але, на жаль, не змогли добитися перемоги.

Наші футболісти діяли дуже агресивно і, думаю, весь японський народ теж нами пишається. Я задоволений нашою грою.

Швидше за все, я завершу кар'єру в збірній, але я щасливий, тому що у нас є молоді перспективні футболісти.

Бельгія – Японія – 3:2 – відео голів і огляд матчу

Думаю, що вони будуть творити нову історію японського футболу. Ми багато чому навчилися у іспанців: наші фізичні дані ще далекі від ідеалу, але у нас хороша техніка", – цитує Хонду видання championat.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Японія поступилась збірній Бельгії (2:3) і покидає Мундіаль.

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