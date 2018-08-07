Хонда перешел в австралийский Мельбурн Виктори

Японский полузащитник Кейсуке Хонда стал игроком австралийского клуба Мельбурн Виктори.

Мельбурн Виктори на своем официальном сайте объявил о подписании хавбека Кейсуке Хонды. Контракт рассчитан на год.

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В пресс-службе австралийского клуба сообщили, что это их больше подписания в истории. Последним клубом японца была мексиканская Пачука, в которой он сыграл 36 матчей и забил 13 голов.

В Европе самым успешным этапом карьеры футболиста было пребывание в московском ЦСКА, с которым он выиграл чемпионат и Кубок России, а также дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов 2009/2010.

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